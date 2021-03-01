【本報訊】恒生指數迎來半世紀以來最大改革，恒指成份股於2022年中前，將由52隻增至80隻，最終數目將固定為100隻，上市歷史要求亦縮短至3個月，恒指亦僅保留20至25間「香港」公司。模擬結果顯示，「新恒指」可因此躍升至33375點，惟市盈率（PE）提高至19.1倍，股息率則降至2.1%。恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄指，改革不會令新恒指波動性提高。諮詢獲多數業界同意，但市場預料，隨着大批高估值的中資股逐步被納入，恒指將趨向泡沫化。

恒指改革諮詢結果昨日出爐，今次諮詢期由去年12月中至今年1月中，合共有55間機構作出60個回覆，主要為香港交易員、投資經理，另有強積金供應商、結構性產品發行商等，最終得出恒指5大改革。

港資僅佔20至25隻

其中最大變化，是成份股數目。恒指成份股會擴大至80隻，並最終固定為100隻，恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄於電話會議表示，將於每次季檢時逐步增加股份，但未有增至100隻的時間表。恒指亦會縮短上市歷史要求，由兩年大幅縮短至3個月，並於今年5月季檢時開始生效。按市值計算，快手（1024）、京東（9618）、網易（9999）等大市值的新股染藍機會極高。

此外，恒指會按7個行業組別選出成份股，分別為金融業、資訊科技業、非必需性消費及必需性消費、地產建築、公用事業及電訊、醫療保健，以及能源、原材業、工業及綜合企業。目標是每個行業組別的市值覆蓋率不低於50％，根據模擬結果，撇除金融及資訊科技業，其餘行業的市值覆蓋率較現時將大幅提高。此外，所有成份股一律採用8%權重上限，包括第二上市、同股不同權股份，同時適用於國企指數，意味現時權重分別 10.81%及10.12%的騰訊（700）及友邦（1299），未來權重將會下降。

至於最受爭議的「港資」比例，恒指公司表示會維持20至25隻香港公司，以保留香港公司代表性。目前港資佔恒指41.5%，惟日後成份股如增至100隻，港資比例將進一步壓縮至20%。在市值佔比越縮越細下，僅有「象徵性」意義。

模擬結果：可升至33375

模擬結果顯示，「新恒指」會躍升至33375點，較1月底時參考價26703點為高。惟市盈率提升至19.1倍，股息率降至2.1%。

現時中資股的市盈率普遍頗高，如美團、藥明生物（2269）的市盈率分別達841及334倍，市場對這些中資企業的泡沫感憂慮，假如更多中資股納入恒指，恐將恒指泡沫化，為退休金及強積金等追求穩定回報的基金帶來隱憂。不過亦有意見指改革令恒指更均衡及增添活力。

中投傲揚基金經理溫鋼城認為，指數無可避免趨向指數泡沫，他坦言未知是好是壞，「泡沫會多咗，但冇泡沫又搵鬼炒，港股先至有高成交」。以立投資董事總經理林少陽認為，雖然中資股波幅較大，但因權重較往日分散，恒指波動性會下降。他認為恒指公司應會審慎納入中資，「例如某隻唔知有冇出品嘅電動車股，相信恒指公司就唔會納入」。