有分析指，今年將會有大量市民移民而賣樓，隨着放盤量急增，樓價有機會下跌。

美聯物業陳少鴻表示，馬鞍山再有業主移民賣樓，迎濤灣1座低層H室，實用面積734方呎，三房間隔，享有海景，業主已移民台灣，去年12月叫價940萬元放盤，剛減至916.8萬元沽出，呎價12,490元，買家為租客上車。業主屬70後，於2011年11月以473.7萬元購入單位，現沽貨賬面獲利443.1萬元。

屯門居屋425萬沽明賺實蝕

祥益地產黃文樂表示，日前屯門居屋新圍苑錄得一宗區內首置客「即睇即買」成交個案，原業主於2018年以約415萬元購入單位，持貨屆滿3年可避免繳付額外印花稅，是次轉手賬面獲利約10萬元，扣除使費則虧蝕離場。

黃氏稱，上述成交單位為B座低層8室，實用面積401方呎，兩房間隔，日前獲區內首置客「即睇即買」，以425萬元連地價購入作自住之用，呎價10,599元，屬市場價成交。

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