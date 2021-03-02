甫踏入3月份，市區爆發新盤搶客戰。新地（016）何文田太子道西Prince Central加入戰團，項目最新推出無改動示範單位予公眾參觀。集團代理總經理唐錦江指有機會周內開價以及再多開放一個示範單位。

該無改動示範單位為8樓F室，實用面積338方呎，一房開放式廚房間隔，單位包含22方呎平台及16方呎露台。唐錦江另外指，101伙項目中只有16伙單位向正南。

項目合共提供101伙，標準戶實用面積介乎251至892方呎，戶型由開放式涵蓋至四房一套連儲物室；並以開放式及一房戶為主打，佔全盤總數約七成半。

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