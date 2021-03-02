去年11月國企永城煤電債務違約，震驚市場，隨後更多國企債違約浮現。違約潮沉寂一輪後，似再有復現迹象，外媒報道，煤電企業新債規模開始下滑，形容「這輪寒冬似乎還遠未終結」。

據《彭博》數據顯示，中國煤炭企業自去年12月以來，累計3個月債券發行規模僅178億元（人民幣，下同），按年大降87%，為10年來同期最低。另一邊廂煤炭企業債台高築，全年境內外還將有2,476億元債務到期。

不過在全球大宗商品牛市來臨之際，煤價格高位運行，煤炭公司盈利預期亦有改善，然而永城煤電違約掀起蝴蝶效應，債券投資者重新評價以國企為主導的煤炭行業發行企業，在龐大的到期債務壓力下，今年煤企的再融資前景仍謹慎。

浙商基金固定收益部總經理助理劉俊傑向該社表示，「雖然目前煤企的盈利狀況尚可，但相對於龐大的到期債務而言，煤炭銷售獲得的利潤仍然相去甚遠」，並估計再融資困難問題的可能會持續到2021年年中。

面對一級市場需求冷清，山煤集團上周在電話會議中就對投資者稱，鑒於目前煤企發債情況不太樂觀，年內到期債券若不能在合意利率區間續發，將選擇償債。二級市場上煤炭債波動亦大，以冀中能源集團為例，自去年11月已暫停一級市場公開債券融資，即使河北省國資委近期召開冀中能源集團和銀行懇談會，希望爭取銀行更大支持，但公司2021年10月底到期的「18冀中能源MTN003」上周跌至50元，創下近2個月最低。

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