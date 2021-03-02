隨着市場對經濟復甦的預期繼續，地緣政治對企業投資決策帶來了持續的影響。拜登就任美國總統似乎安撫了金融市場，因為投資者在許多問題上獲得了相對的明確性，同時中美緊張關係亦有所緩解。當拜登表示他對改善中美關係持開放態度，我們看到市場出現了一些反彈。

第五代移動通信系統（5G）, 數字化轉型及技術的採用及行業的進一步整合，都將為中國帶來一些長期機遇。最近，中國政府承諾在未來十年內實現碳中和，這為可再生能源領域、新能源和電動汽車行業帶來了機會。展望未來，我們會繼續關注具有可持續業務模式的優質企業，並認為中國正在實行的措施會為投資者提供多元化的投資機會。

黃德泰

富蘭克林鄧普頓大中華區零售業務總監

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