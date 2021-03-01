武漢肺炎拖累實體經濟，影響廣告市道，有廣告業界表示，他們客戶較往年投放更多資源在網絡營銷。另外，近期出現多個新興社交軟件，例如MeWe、Signal和Clubhouse，有媒體顧問指企業偏向持觀望態度，待「社交移民潮」過後再作決定。

媒體顧問楊永樂（Terry）表示去年疫情令到企業難以經營線下推廣，而且一般消費類產品會投放更多資源在市場營銷，因此經濟不景會影響企業在市場營銷的預算。網絡營銷公司MORE Digital市場總監趙杞芹說，今年客戶較積極活躍，比往年投放更多資源在網絡營銷。她相信即使疫情緩和，但消費習慣已經形成，未來數碼營銷的預算只會有增無減。

企業對新社交平台持觀望態度

近期因擔心主流社交平台的私隱政策問題，曾觸發多輪「社交移民潮」，網民先後由Facebook和WhatsApp轉至MeWe和Signal等新興平台，而近日又興起使用語音社交平台Clubhouse。楊永樂表示，現時MeWe的用戶增長較去年尾明顯放緩，「移民潮」熱潮正逐漸冷卻，業界正考慮轉投新興社交平台的成效，持觀望態度。

MORE Digital客戶總監巫嘉穎表示，當時「社交移民潮」只維持約1星期，「可能佢哋（客戶）都未消化得切，就已經完咗」，暫時他們公司的客戶未有計劃利用MEWE和Clubhouse作品牌推廣。

有別於其他公司，外賣平台foodpanda為香港首個在Clubhouse舉辦活動的品牌，曾於年卅晚至年初三（11至14日）晚，在Clubhouse開對話房間，邀請不同歌手和演員與網民對話。公司發言人表示，Clubhouse較其他傳統媒體相比，用戶間的互動更深入。公司表示，是次活動反應很好，直播最高峰有逾1,000人參與，4晚共逾2,000人，活動亦吸引業界向其詢問有關詳情，未來會繼續利用不同平台進行宣傳，過往有開設MeWe專頁，以迎合網絡用戶新趨勢，希望可以接觸更多人。

企業開始認真經營Youtube頻道

楊永樂認為現時廣告趨向「碎片化」，Facebook接觸率低，令企業將預算轉移投放在Youtube，因為其接觸率較高，可以接觸更多受眾，並且企業偏向將預算投放在多個有一定訂閱人數的Youtuber，而非將所有資源投放在單一的Youtuber，雖然預算會分薄，但可以有更多Youtuber協助宣傳，增加其成效。

根據社交媒體諮詢公司We Are Socia的調查顯示，香港人去年上網時間平均每日逾7小時15分鐘，較前年增加近1小時，YouTube及WhatApps成功超越Facebook，成為香港人最常用的首2個社交平台。

巫嘉穎認為過往有很多大型品牌只利用Youtube播放廣告，但由去年中開始逐漸經營其Youtube頻道，參與內容製作，預計未來趨勢會愈來愈明顯，不少社交平台會互相競爭用戶的停留時間，以爭取更多廣告收入，在預算有限的情況下，客戶需要更專注內容創作。

另外，趙杞芹認為公司不可以長期依賴社交平台作單一宣傳渠道，尤其是經過去年抖音海外版TikTok突然退出香港市場，反映社交平台並不穩定。另外，Facebook曾在2018年涉與英國數據公司劍橋分析分享用戶資料，令企業意識到私隱問題，以及將重心投放在單一社交平台的風險。她續說，除社交媒體外，網絡營銷亦漸漸發展至其他層面，例如SEO（搜尋引擎最佳化）、電郵營銷等。

ViuTV「黃金時段」疫市升近4成

電視廣播（511，TVB）的賀年廣告已連續2年沒有加價，相反同業ViuTV今年在「黃金時段」的廣告費升36.5%，港視（1137）旗下HKTVmall廣告項目錄得顯著升幅，其中推薦項目（手機應用程式）一星期的廣告價由1,590元按年大增6.7倍至1.23萬元。

楊永樂認為TVB因政治立場受到狙擊，Facebook出現「抵制tvb戰線」等專頁，呼籲網民抵制在TVB播廣告的公司，成效顯著，成功令到部份企業放棄在TVB播廣告。另一邊廂，ViuTV正在「開花結果」，自家製作的節目《暖男爸爸》和《全民造星III》大受歡迎，旗下藝人Mirror和Error，以至《全民造星III》的參賽者雲浩影（Cloud）和趙祥誠（Ben）等成為廣告商寵兒，甚至連節目監制黃慧君（花姐）也是廣告界紅人。

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