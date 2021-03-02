●僑雄國際（381）表示，在周一接獲債權人就117萬元未能償還債務向高院呈請清盤程序後，僑雄於今天（2日）已全數清償債務，而呈請人將撤回呈請。

●贛鋒鋰業（1772）公布，近日與深圳市科信通信技術簽訂《戰略合作協議》，共同在新能源電池、通訊基站儲能、數據中心儲能及電池回收等資源再生項目進行全面合作和資源共享，當中贛鋒保證每年優先供貨予科信不低於1吉瓦時。

●方圓房地產（9978）擬改名為「方圓生活服務」，主要由於今年一月完成收購廣州方圓現代生活服務後，有意進一步拓展住用及商用物業提供專業物業管理服務及增值服務，並可能開發一個數碼平台以於社區內建設現代交互式智能環境。

●美亞控股（1116）公布，64歲的主席鄭旭冰於上月28日辭世，對此深表悲哀。鄭旭冰為全國政協委員，去年初出任美亞獨董，在今年一月才獲委任執董及董事會主席。

業績

●寶龍商業（9909）去年純利3.05億元（人民幣，下同），按年增長70.8%，末期息則按年少一成派0.18元，收入為16.2億元，多18.6%。期內商業營運服務的已開業建築面積為860萬平方米，上升23%，住宅物業管理服務的已交付建築面積則為1440萬平方米，多25%。

●中煙香港（6055）去年純利下跌70%至9519萬元，末期息縮75%派0.04元，期內收入大減61.2%至34.8億元。中煙指，疫情對煙葉需求產生一定影響，出口業相對穩定，但全球供應鏈受阻，導致產品交付延遲，進口數量大跌74.3%至2.25萬噸；捲煙出口量也跌達92.7%至4.3億支。

中煙指，邊境管控措施和旅遊限制可能繼續對捲煙出口業務帶來壓力，會繼續按照「外延與內生」並重的發展思路，提高進口煙葉滿足度，提升煙葉出口市場份額，以及加快恢復捲煙出口業務。

盈警

●稻香控股（573）發盈警，料去年全年轉盈為虧，蝕5600萬至6100萬元，2019年純利為1.25億元；收入則料按年跌35%至40%，即23.4億至25.4億元。

該公司解釋，主要是由於疫情爆發，餐飲業消費場所限制對稻香去年1月以來的業務產生影響，以及表現不佳的餐廳物業、廠房及設備及使用權資產錄得減值虧損。稻香指，禁晚市堂食嚴重打擊消費意欲，香港區營運表現持續疲弱，但中國區表現在下半年有所改善。

●鳳凰衛視（2008）發盈警，料去年轉蝕10.5億元，2019年則賺1.22億元，如撇除對互聯網媒體投資的公平值虧損，全年經調整溢利為7.3億元。

股權變動

●金風科技（2208）公布，持股10.53%的股東中國三峽新能源，會透過集中競價和大宗交易方式，在未來六個月減持不多於1.27億股，佔金風總股本3%。

●中國飛鶴（6186）出售從事電商業務的飛鶴商務，予首席執行官冷友斌在內三名執行董事，解釋指現行法規下飛鶴商務可於中國進軍受外資限制，故有關交易可以促使中國居民成為飛鶴商務的股東，從而令飛鶴商務滿足申請增值電信業務經營許可證的條件。交易同時建立多項合約安排，令飛鶴商務財務業績繼續合併至中國飛鶴財務報表。

●南京熊貓電子（553）遭中國華融減持1828萬A股，持股將由7.06%降至5.06%。該公司指，中國華融因自身經營需求，會在未來六個月按市價以集中競價方法減持。

內房股

●中國恒大（3333）公布，二月物業實現合約銷售金額302.3億元人民幣，合約銷售面積347.4萬平方米，兩者均按年下跌32.4%。

●德信中國（2019）二月實現合約銷售金額約40億人民幣，按年增3.6倍；合約銷售面積約16.8萬平方米，多3倍。

●合景泰富（1813）二月預售額為45.6億人民幣，按年增1.67倍；預售建築面積約為25.6萬平方米，增1.29倍。

●融信中國（3301）二月合約銷售額約119億元人民幣，按年多2.92倍；合約建築面積約為58.9萬平方米，多3.6倍。平均合約售價約為每平方米2.02萬人民幣。

●景瑞控股（1862）二月合約簽約銷售額約10.56億元人民幣，按年多2.3倍；合同銷售面積約為6.44萬平方米，多4.3倍。合同銷售均價約每平方米1.64萬元人民幣

●金地商置（535）二月合約銷售總額約27.86億人民幣，按年增3.16倍；合約銷售總面積約12.5萬平方米，增3.4倍。銷售均價每平方米約2.23萬人民幣。

●中梁控股（2772）二月合約銷售金額約170億人民幣，按年增加4.5倍；合約銷售面 積約123.6萬平方米，多4.6倍。合約銷售均價約每平方米1.38萬元人民幣。

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