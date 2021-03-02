2021年是中共「十四五」開局之年，郭樹清今日指，銀保監繼續以防範風險作為金融業的「永恆主題」，對於互聯網銀行如網商銀行、微眾銀行等，鼓勵發展之餘，但必須按照金融規律和規則實行統一管理。

「我們不認為有限制它們、不適合它們發展的金融業務。」郭樹清表明，金融科技企業會給金融科技企業一個過渡期，要求與傳統金融業務有同樣的資本充足率，目標是今年年底至明年年底完成整改，「（過渡期）可以研究再長一些，但是最多兩年。」

郭樹清強調互聯網平台在中國參與金融的規模和範圍是全世界最大，特別是對中小微企業提供網上信貸、網上保險和其他方面服務。

早前傳出阿里巴巴 （9988）旗下螞蟻集團正與新成立的消費金融公司的其他股東洽商，提高公司資本金，並將小額貸款業務併入該公司。新公司需要額外300億元人民幣的資本，才能滿足監管要求。有外媒批中共新規定將螞蟻集團由雄心壯志改革內地金融，變為只是一間平平無奇的「無聊銀行」。

另外，郭樹清亦狠批內地很多人買樓不為居住，純粹只是為了投機，直指這是很危機的事，「房地產的核心問題就是泡沫比較大，金融化泡沫化傾向比較強，是金融體系最大灰犀牛。」

郭樹清批評炒樓投資者持有大量房地產，將來樓市要跌，將面對巨大損失，「貸款還不上，銀行也收不回貸款、本金和利息，經濟生活就發生很大混亂，所以必須既積極又穩妥地促進房地產市場平穩健康發展。」

他又指武漢肺炎自去年爆發，全球經濟出現大震盪，歐美以至發展中國家都採取積極的財政政策以及極度寬鬆的貨幣政策，令金融市場和實體經濟嚴重背道而馳，「如果和實體經濟差別太大，就會產生問題，遲早會被迫調整，所以我們很擔心金融市場，特別國外金融資產泡沫哪一天會破裂。」郭樹清表示，整個市場的貸款利率在回升，估計今年貸款利率會有所調整向上。

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