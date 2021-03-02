近期超級豪宅地段頻現大額成交。由九龍倉持有、由會德豐地產負責銷售的山頂77/79 Peak Road再錄成交，剛以558,145,368元沽出77F號屋，洋房實用面積6,061方呎，連5,095方呎花園、1,624方呎停車位及1,772方呎天台，呎價92,088元創項目新高。

項目首輪標售3幢洋房於2星期内全數沽清，總成交逾17億元。

雖然疫情仍然反覆，但無損豪宅買家入市意欲。其中長實（1113）西半山波老道21 BORRETT ROAD，位於23樓01室的頂層天池樓王大宅，上月以4.59408億元連3個車位售出，單位實用面積3,378方呎，五房間隔，成交呎價13.6萬元，打破山頂Mount Nicholson於2017年造出每呎13.21萬元舊紀錄，貴絕亞洲分層戶。

上源特色戶呎售21,314元 項目次高

萬科香港發展的屯門上源，今日連環錄得兩宗特色單位成交。其中6B座20樓B室，實用面積1,537方呎，4房間隔，連1,018方呎天台，成交價3,276萬元，呎價21,314元，創項目成交呎價第二高。另一個成交單位為1B座地下及高層地下A室地下花園複式戶，4房雙套房設計，實用面積2,200方呎，連588方呎花園，成交價3,168萬元，呎價14,400元。兩宗成交均採用「360天即供優惠付款計劃」，合共套現逾6,400萬元。

另外，同系西半山15 Western Street，今天亦錄得1宗一房單位成交，為5樓B室單位，實用面積340方呎，成交價913.1萬元，呎價26,856元。連同上源之成交，合共套現逾7,350萬元。

萬科香港執行董事周銘禧表示 ，2021年至今，上源暫錄得13宗成交，套現近3億元，而成交單位當中逾6成為特色戶或洋房，而成交價逾3,000萬元的大額成交則佔7宗，反映項目優質單位備受追求生活質素買家歡迎。

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