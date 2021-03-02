視像會議軟件Zoom盤後公佈去年第四季業績，收入大增 369%至8.825億美元，勝過市場預期的8.118億美元，淨利從一年前的1,530萬美元升至2.604億美元；經調整每股獲利升至1.22 美元，勝過分析師預測的0.79美元。

Zoom全年度獲利近10億美元，達9.957億美元，折合每股盈餘為2.96美元，符合市場預期；收入達26.5億美元，較前一年度增加超過20億美元。

盤後Zoom曾升11%，現報444.72美元，暫升8.56%。集團預測今年首季收入介乎9億至9.05億美元，分析員預測為8.29億美元；每股經調整盈利預期介乎95至97美仙，市場預期為72美仙。

疫情之下視像會議需求激增，Zoom指集團正不斷加強產品組合，以吸引更多企業客戶。過去12個月付費超過10萬美元的用戶達1,644 名，年增逾一倍；員工10人以上的企業客為46.71萬，增長近8%。長和（001）創辦人李嘉誠，憑持有Zoom股票，令他2020年身家增加20%，再次成為福布斯富豪榜香港首富，他目前持有Zoom股權6.6%，市值再升5億美元（39億港元）至79億美元（約616.2億港元），超過長實（1113）持有股票價值的74億美元（約577.2億港元），而李嘉誠目前持有的長和股權價值為88億美元。

蔚來蝕14億 市後跌近半成

蔚來汽車（美：NIO）發佈截至去年年底止2020年第4季度及全年財報，蔚來汽車第4季度總營收為66.411億元（人民幣，下同），按年增133.2%，按季增46.7%；凈虧損13.886億元，按年收窄51.5%，按季擴大32.6%；歸屬於公司普通股股東的凈虧損14.922億元，按年收窄48.4%，按季擴大25.6%。

蔚來市後跌4.14%，報47.7美元。

蔚來表示2020年第4季度交付新車17,353輛，預計2021年第一季度交付新車20,000-20,500輛，按年增長約421%到434%。

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