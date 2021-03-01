港股上周五經歷「血色元宵」，由三萬高空急墜逾千點後，本周一出現技術性反彈，回升472點，收29452。觀乎近8個交易日呈現日跌日升、小漲大回之勢，短期後市難言向好。恒指由舊年12月22日低位25998升至2月18日高位31183，以回調0.5倍計見28591，同50天線28648相近。

唔只港股，環球股市上周都腥風血雨，事實上，股債滙金出現四殺局面！被視為無風險利率，兼反映融資成本嘅美國10年期國債孳息率，上周連破幾關，周四高見1.614厘，超越標普500平均股息率1.5厘嘅警戒線，引發股市價值重估、風險資產拋售。即使其後稍回，仍企1.4厘樓上。

長債孳息飆升，顯示市場預期隨着疫苗廣泛接種、幣策持續寬鬆、財政刺激加碼，經濟復蘇將會引發再通脹（reflation）以至通脹（inflation），擔心央行提早收水。市場炒作reflation trade，首當其衝嘅係舊年3月中起急升、估值偏高嘅科技股，無論中港美，都見呢個現象。

美股納指由舊年3月中6631升至上月中見14175，升1.1倍；期間，港股科指由3988升至11001，升1.7倍；深股創指由1817升至3475，升0.9倍。不過觸頂迄今，三者分別喺約莫8至9個交易日，高位回落6.9%、15.5%、13.8%。雖然中港科技股周一反彈，但毋須急於跟入，宜待債息回順。

經濟復蘇在望，以傳統經濟為主嘅價值股將會受惠。當中，食買玩相關股份已見蠢動。剛晉身藍籌新貴，主要經營中式火鍋店嘅海底撈（6862）錢途可期，一來內需板塊仍受國家政策支持，二來品牌家喻戶曉。該股2月中見高位85.8元後回調逾兩成半，周一受染藍消息刺激，升8.2%，收68.85元，不妨留意。

割柑人