樓市出現小陽春，住宅市場開始缺盤，部份上車客盲搶樓下，誤購凶宅同層單位。市場消息指，青衣昨單日連錄兩宗這類成交，價錢亦貼近市價。

區內代理表示，其中居屋青盛苑一個高層單位，實用面積381方呎，業主今年1月於自由市場以480萬元放盤，放盤約一個月，昨以470萬元沽出，呎價逾1.2萬元，屬高價成交。不過，有指買家在購入單位後，才得悉同層有單位於2009年發生墮樓命案，故即晚已取消交易，料獲退回訂金，而業主將單位重新放盤，叫價480萬元。

同區美景花園5座中層H室，實用面積329方呎，兩房間隔，屬凶宅同層戶，業主原本叫價478萬元，放盤半年後，昨減至470萬元賣出，呎價14,286元，屬市價成交。據網上銀行估價，單位估價僅466萬元，反映今次成交比估價還要高。原業主2004年以88萬元購入單位，大賺382萬元離場。

過去一個月，青衣已錄得最少4宗凶宅同層成交，美景花園佔兩宗，另一宗為曉峰園。

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