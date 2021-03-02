港鐵（066）黃竹坑站上蓋項目「港島南岸The SOUTHSIDE」為港島區鐵路項目相隔逾30年最新供應，並屬全城矚目新盤。其中首期由路勁基建（1098）及平安不動產資本合作發展，項目最新正式命名為「SOUTHLAND晉環 」，正待批預售樓花同意書，冀可於月內推售。

路勁地產集團銷售及市場推廣總監封海倫指，晉環目前仍待批預售樓花同意書，而5個示範單位亦即將完工，料一獲批預售樓花，即可推售項目。封海倫續指，市場較少同類項目作參考，料參考南區豪宅價錢及市價作定價。

晉環合共提供800伙單位，其中有749伙標準單位，實用面積介乎290至1,302方呎，戶型由開放式涵蓋至四房單位，當中以兩房及三房作主打，相關單位佔全盤伙數逾六成。另有51伙為特色單位，實用面積為289至2,083方呎。

對於今年樓市，路勁地產區域主管董事朱國傑表示，隨着疫苗供港，疫情接近尾聲，加上近期開售新盤銷情理想，而本港住宅供應數量仍有一定限制，相信剛性需求帶動下，整體樓市走勢向好，料今年樓價將有5至8%升幅。

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