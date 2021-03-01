【本報訊】美國聯儲局主席鮑威爾日前強調，美債孳息率上升彰顯了對經濟復蘇的信心，並暗示通脹遠未達需要擔憂的地步，終令全球債市風暴暫告平息。直至昨晚11時，美國10年期國債債券孳息率為1.432厘，跌1.62%；加上美國眾議院通過拜登1.9萬億美元的疫情紓困計劃，刺激美股開市高開，三大指數各升逾2%，道指報31583點、納指報13462點、標指報3888點。

Tesla回勇升近3%

多隻於上周成為跌市重災區的股份回勇，科技股女股神Cathie Wood旗下Ark Invest多隻主要持股表現造好，Tesla升2.77%，至694.71美元；Square升2.3%至235.3美元。

股價積弱多時的中概股表現回暖，百度宣佈按1：80比例拆股，即日生效，百度開市升4.48%，報295.85美元；富途升11.26%，至169.97美元；B站升5.43%，至132.87美元；拼多多升4.64%，至179.1美元。

另外，虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）價格回穩，昨晚報48,280美元，升8.47%，市值8,983億美元。比特幣升勢掀起全球「掘幣」熱，消耗大量能源，內蒙古自治區為此已禁止挖加密貨幣，並宣佈將在4月前關閉所有加密貨幣挖礦項目，亦禁止新建虛擬貨幣挖礦項目，以確保能達到十四五規劃中的能源消耗目標。