富達國際年度分析師調查顯示，在未來10年內，將有24%的公司會實現淨零碳排放目標，不同區域及行業對於環境、社會和企業管治（ESG）的關注日益提升。當中歐洲企業在領先地位，分析師估計，於2030年將有30%的歐洲企業會達到淨零碳排放，而23%的亞洲企業亦有望實現目標。

為控制全球氣候變化，世界各國陸續制定「淨零排放」目標，長遠將碳排放減至零水平。英國、德國等國家先後提出在未來30年內達至「淨零排放」（碳中和）。中國亦承諾於2060年前，將二氧化碳淨排放量降至零。

富達國際全球企業管治與可持續投資主管陳振輝表示，在不同區域及行業中，可持續發展的議題日益受到重視。 在今年，有54%的富達分析師表示，他們所覆蓋的大多數公司目前都有定期討論可持續發展議題，較2020年比例46%為高。

在覆蓋中國市場的富達分析師中，有25%表示大多數公司對ESG均日益重視，比例高於過去3年的約15%，這可能是企業對中國內地2060年淨零碳排放目標的早期反應。

富達國際大中華區企業管治及可持續投資總監及助理基金經理王芳表示，內地的碳排放量有望在2030年左右達到峰值。「中國要在2060年實現淨零碳排放目標難度高，但根據富達與公司的對話，有信心中國企業能夠應對此挑戰。」

疫情肆虐下，不少國家都在面對各種限制，但調查發現，由於利率在低水平、實際收益率陷入負數，再加上支持性的財政政策，令基金經理普遍對明年企業的前景持樂觀態度，有望為2021年及之後的全球經濟增長復蘇提供有利的環境。

富達分析師調查於2020年12月1日至10日，以及2021年1月6日至13日進行，獲得來自全球144位分析師、共177個回覆。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！