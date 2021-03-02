我的Facebook專頁一直歡迎大家message提問，職場人生各種困境難題。因為承諾過大家，所以即使幾忙，我都盡量抽時間解答。但我一向公開表明立場，問得我就要準備接受我清心直說，如果需要的不是當頭棒喝的驚醒，只是想聽討好的說話不分青紅皂白的所謂分析意見，泛濫的同情周街都有，何必問我？

我講過無數咁多次，做事容易做人難。工作做不死人，但人就可以玩死人！工作不愉快最主要的原因都是人，那個人可以是老闆上司可以是同事下屬，話不投機半句多，最簡單直接的解決方法，就是搵工走人。之所以滿腹牢騷埋怨抱怨，是因為不想走或者走不了！我為很多讀者解答過，結果變成打辯論會，如果認定我這個局外人唔知頭唔知路，不可能清楚內裏種種原因因由的話，認為我的看法解答偏頗不公平，為甚麼問我意見？再講，所謂公平，用甚麼準則角度量度才算公平？

既然辭職不是一個選擇的話，四周圍同人講自己有幾唔開心，不斷搵人認同聲討因為對自己不公平的人和事，除了令自己更泥足深陷，迫自己入死胡同，我絕對不怕得罪講，根本就是自殺式的行為，除了繼續俾人玩，提供更多理由被針對，對保住份工可以繼續做落去有幫助嗎？當根本不想走的底牌被公開個個都睇得穿的時候，只會招來更肆無忌憚的踐踏甚至侮辱，活生生的例子多的是，大家見得還會少？

所以我一直勸告大家，不要貪圖貪戀一時的所謂安穩，把自己的意志鬥志磨滅，此地不留人，自有留人處，除非自己真的是一個一無是處的庸才。

做人最緊要對自己坦白，不論任何原因，題外話，那個原因說服得了自己就好，是絕對不需要得到任何人包括我的認同的。如果工作還是要keep住，離職不是一個選擇的話，就要好好想辦法如何能夠繼續留低。偏偏我這樣的勸告，結果招來指摘，那些老闆上司可以咁賤玩人，就是因為我這種人在助紂為虐，淨係識得叫人忍！

是咁的，莫講是無償無條件的解答，即使願意俾錢買我Service，我都有權拒絕唔接唔做。以後再有同類型問題我都一概不會再答，送上『以終為始』這個錦囊，仁至義盡！

張慧敏

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