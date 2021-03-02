受疫情「封關」影響，旅客人數大減，本港零售市道步入寒冬、一蹶不振，導致不少核心區商舖租售價「插水」。屬旅客訪港購物熱點之一的尖沙嘴海防道，最新有吉舖以30萬元租出，比舊租大減逾六成半。

位處港鐵站出口、海防道近彌敦道一帶屬當區一線地段，其中該地段53至55號地下5號舖已丟空逾一年。據代理消息透露，上述舖位，總面積達1,900方呎，新近以30萬元租出，呎租約157元；較英國百年鞋履品牌Clarks早於2019年7月以88萬元承租，最新租金大跌58萬元或約66%。

至於毗鄰6B舖，面積約400方呎，最新亦以約15萬元獲維特健靈租用，呎租約375元。翻查資料，上述6B號舖連同相連的兩個舖位以及入則閣，單計地舖面積約1,600方呎，早於2017年由周大福以269.1萬元承租，呎租約1,681元，即最新呎租回落約78%。

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