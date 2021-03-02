中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清今早出席國新辦記者會，強調中國的銀行業、保險業都不會執行美國的法律及法規，必須跟從中國的法律，而且在香港的金融機構包括中資及外資機構，都必須遵守香港法律，因此不會執行美國所謂的制裁。

郭樹清批評美國對中國內政作很多干預，例如香港和新疆問題，他認為這是沒有道理，堅決反對。不過，他同時表示中國願意和美國金融機構和企業合作，繼續考慮放寬和鼓勵與外資金融機構的合作。

金管局副總裁阮國恒曾表示，金管局對美國單邊制裁的立場清晰，強調本港銀行沒有法律責任配合制裁採取行動，銀行會考慮本身風險因素，並會考慮決定對客戶是否公平。對於有銀行凍結個別人士賬戶，阮國恒當時回應指，銀行凍結戶口一定與執法因素有關，若執法機構要求，金融機構便需要配合，認為做法與全世界一致，香港並非特別例外。他又強調，所有金融機構在港運作都要合法合規，金融機構不能拒絕配合執法調查工作。

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