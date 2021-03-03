政府公布，本港今年一月的零售業總銷貨價值按年下跌13.6%，遜市場預期，同時首度公布網購銷貨價值，佔當中7.3%，按年大增92.1%。

統計處公布，本港一月零售業銷貨額臨時統計數字為326億元，按年跌13.6%，差過預期的下跌11.7%。扣除價格變動後，臨時估計則跌14.5%。當局首度發布網上銷售數據，臨時估計為24億元，按年上升92.1%，佔總銷貨7.3%。

按主要類別的銷貨計，藥物及化妝品最傷，下跌40.1%；其次為鞋類、有關製品及其他衣物配件，以及珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，均跌三成以上；而超級市場貨品再次轉跌9%；但電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值升幅增至28.2%，傢具及固定裝置增25%，汽車及汽車零件亦升4.2%。

料零售短期仍困難

政府指出，零售業於每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年影響而較為波動，由於今年農曆新年二月中，而去年年則在一月底，故一月數字按年比較或受到某程度的影響。發言人表示，在第四波疫情下，一月零售銷售繼續錄得顯著的按年跌幅，但農曆新年料造成數據扭曲，因此待取得二月份數據後，再將兩個月的數據合併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。

發言人又指出，鑑於本地疫情繼續帶來威脅及訪港旅遊業維持冰封，零售業的經營環境在短期內仍然困難，因此控制好疫情至為重要，如果疫苗接種計劃取得預期效果，應有助奠下穩固基礎，讓零售業恢復，以至經濟在今年較後時間有較全面的復蘇。

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