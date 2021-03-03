騰訊（700）有份投資的遊戲開發商Epic Games宣佈，收購遊戲《糖豆人：終極淘汰賽》（Fall Guys: Ultimate Knockout）的開發商，稱交易將有助為公司引進人才。

騰訊現報710.5元，升1.79%。

《華爾街日報》報道，交易條款未予披露。總部位於美國北卡羅來納州的Epic並沒有上市，曾開發了廣受歡迎的《堡壘之夜》等遊戲，近年就與蘋果就該iPhone製造商經營其App Store的方式發生爭執。

而Tonic一間擁有約300名員工的遊戲開發和發行公司。公司旗下Mediatonic部門開發了遊戲《糖豆人》，為一款多人競速闖關遊戲，參賽者要在各種障礙下贏得比賽。

有關起訴將於5月在美國加州開庭，法官Yvonne Gonzalez Rogers稱，希望到時蘋果CEO庫克（Tim Cook）能夠出庭。審理可能全部或部分通過Zoom進行。而即使選擇現場審理，出現在法庭上的人數也會受到限制。她更指，將會對證人進行審查，防止他們利用疫情作為藉口拒絕參與現場審訊。

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