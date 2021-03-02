【本報訊】近期新股熱潮出現冷卻迹象，朝雲集團（6601）昨孖展截飛，超購不足百倍。綜合多間券商數字，孖展額僅207億元孖展額，相當於公開發售集資3.07億元，超購67倍；其中富途佔47億元、輝立及耀才各佔37億元及22億元；今日公開發售截止。

賽生藥業暗盤微升2%

獨立股評人聶振邦表示，朝雲超購僅數十倍差過預期，「大市氣氛影響、行業吸引力不高、冇基石投資者，散戶有戒心。」光大新鴻基財富管理策略師溫傑稱，「二手市場大特價，資金流出新股以減低凍資期風險」。雖然近期新股現頹勢，但他預期隨着多隻大型焦點股份來港，將重新帶動熱潮。

至於超購千倍的賽生藥業（6600），昨日輝立暗盤高開20元，較招股價18.8元升6.4%後，一度跌穿招股價至18.02元，最終收升2%至19.18元，一手賬面賺250元；在耀才則曾高見25元，若高位沽貨，一手賬面賺3,100元，收升3%至19.32元。賽生藥業錄167張頂頭槌飛，每張獲派1萬股（20手）。以借九成孖展、2.98厘息、凍資6日、認購費1.0077%、輝立暗盤價計，頂頭鎚飛每張「賺價蝕息」虧損4.7萬元。

此外，據悉百度最快本周尋求通過上市聆訊，集資規模最多約390億元；美銀、中信里昂證券、高盛牽頭上市事宜。嗶哩嗶哩亦料下周尋求通過聆訊，集資約234億元。路透IFR引述消息指，騰訊（700）加持的微醫最快下月申請上市，擬集資約156億至234億元。