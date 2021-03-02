【本報訊】疫情下，內地部份企業去年生產活動處於不正常狀態，面臨還款困難，令不良貸款問題進一步惡化。中國銀保監會主席郭樹清昨日指出，今年要處置的不良貸款規模仍會增長，趨勢甚至延續至明年，但他有信心能處理好。去年銀行業已加大力度，全年處置不良貸款逾3萬億元（人民幣．下同），按年增加7,000億至8,000億元。

指內地房產泡沫化

他指銀行業過去4年累計處置不良貸款8.8萬億元，超過之前12年總和，影子銀行也得到有序拆解，規模較歷史高位減少約20萬億元，地方政府隱性債務增量風險已基本控制，存量風險化解正有序突進。

他表示，現時金融槓桿率明顯下降，金融資產盲目擴張得到根本扭轉。過去4年間，銀行業和保險業總資產年均增速分別8.3%和11.4%，相當2009至2016年間年均增速的一半，而金融體系內部空轉的同業資產佔比大幅下降。

疫情期間，各國採取積極財政政策和極度寬鬆貨幣政策，但郭樹清擔憂副作用已開始顯現，例如歐美發達國家金融市場和實體經濟嚴重背道而馳，特別是美國資產泡沫最嚴重，他擔心泡沫破滅後可能產生影響。儘管目前外國資本流入規模及速度仍屬可控範圍，惟當局正研究更有效方法，一方面鼓勵資本開放流動，但同時不會令金融市場有太大波動。

郭樹清去年底曾點名內地房地產為金融體系最大灰犀牛，他昨日亦指內地房地產的金融泡沫化傾向比較強。他又提到，很多人買樓不是為居住而是為投資投機，表明這很危險。另外，今年整體市場利率回升，估計貸款利率亦隨大市趨升，但總體利率仍處較低水平。