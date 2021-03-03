坊間不少人認為香港的債市發展相對較慢，落後於其他金融產品市場及區內競爭對手，金管局總裁余偉文在《匯思》撰文力撐香港債券市場，並引述國際資本市場協會（ICMA）研究結果印證香港作為亞洲國際債券中心的領先地位。

余偉文引用ICMA近期就亞洲國際債券市場發表的一份研究報告，指香港是亞洲區安排國際債券發行最具規模的中心，佔去年亞洲國際債券發行額的34% ，安排量相當於1,960億美元，其次是美國、英國及新加坡；香港在安排首次債券發行也佔亞洲市場的75% （180億美元），高於新加坡（9%）及英國（5%）；以債券上市地點計，香港（28%）則只是稍遜於名列榜首的新加坡（31%）。

該文章提到，會在現有良好基礎上再接再厲，充份把握債券通和綠色及可持續債券市場的機遇。他先提到推出至今不足4年的「債券通」，已吸引全球2,400多間機構投資者參與，並促成中國國債納入一系列主要全球債券指數；去年「債券通」日均成交額接近300億元人民幣，佔海外投資者在中國銀行間債券市場總成交額的52%。

他認為「債券通」下一步的發展是推出「南向通」，為內地投資者透過香港進入國際債券市場開拓全新的渠道，當局正就「南向通」的框架與中國人民銀行緊密溝通，期望早日正式啟動，當局計劃將中央結算系統升級，以配合「北向通」交易不斷增長的需求，並為開展「南向通」交易做準備。

另一發展前景是綠色及可持續債券市場，最近發行的30年期綠色債券，更是亞洲區內政府發行年期最長的綠色債券；同時成立的「全球中期票據發行計劃」是全球首個專為發行綠色債券而設的政府類別的發債計劃。余偉文寫道，由於市場反應熱烈，當局計劃將整體借貸上限倍增至2,000億港元，並嘗試擴大日後綠債發行的幣種、項目的種類和發行的渠道。

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