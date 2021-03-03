太興（6811）日前公佈盈喜，預期去年盈利按年增長40%至55%，原因包括控制成本及維持業務穩定，包括與業主及供應商進行磋商及嚴控員工成本、繼續擴展其分店網絡、中港政府補貼以及未有一次性上市費用。值得留意的是，疫情下有社交距離限制，包括座位及營業時間，是故雖然有第三、四點的一次性原因，集團開源節流能力毋庸置疑。

太興主打中港澳台餐飲業務，除旗艦品牌「太興」外，品牌組合還包括茶木、靠得住、敏華冰廳、錦麗等，多元化之餘更不乏人龍店。新一份財政預算案向市民派發5,000元消費券，太興變相成為政策受惠股。野村最新發表報告，認為太興純利增長有驚喜，故調高其純利預測1.65倍，以反映其復蘇動力，目標價由2.05元上調至2.5元。

集團股價沿10天線向上爬行，近日在1.85至2.1元區間整固，隨着疫情數字持續下跌，配合盈喜及消費券刺激，呢轉博破位爆上2019年高位2.25元，已有逾一成水位，下方以1.85元做止蝕。

唐牛

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