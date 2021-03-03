微軟周二（2日）表示受到中國政府資助的黑客攻擊，他們利用新發現的軟件漏洞，攻擊微軟電郵伺服器軟件Exchange，遠程入侵電郵賬戶。

微軟指控支持中國政府的黑客組織HAFNIUM，利用該軟件不同版本中，四個未被發現的新漏洞，攻擊傳染病研究人員、律師事務所、高等教育機構、國防承包商、政策智庫和非政府組織等的電郵賬戶。

網絡安全公司Volexity亦於網誌表示，發現有黑客在今年1月，試圖利用Exchange其中一個漏洞，遠程竊取多個電郵賬戶的所有資料。

中國駐美大使館未有回應查詢。網絡情報公司Cyfirma較早前爆料，中國黑客正尋找印度疫苗製造商的系統漏洞，以竊取疫苗數據時，中國外交部發言人汪文斌曾強調，中國是網絡安全的堅定維護者，堅決反對並打擊任何形式的網路攻擊行為。他又批評指控者別有用心，「不能無中生有，隨意猜測，更不能在拿不出證據的情況下向特定方潑髒水。」

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