近日玩Clubhouse，漸培養了一個習慣，見到某些人在個別的房，或者某些人開的房、就不會進去。經驗告訴我，某些人的威力是很強，好端端的一場討論，只要有他們存在就會完蛋。

跟朋友討論這情況時，朋友問：「為何這些人還有這麼多人follow呢？」

我沒有一個好肯定的答案。但似乎在社交媒體，曝光有時比質素更加重要。當這些人曝光與發言時，就算情況多壞，他們繼續在賺follower。而這變成了一種獎勵機制，隨口噏，無論題目是不是自己認識的，總有些意見發表，或者總要說幾句。反正多講幾句意見，又會多些follower。

這情況有點像早兩年。當時有位朋友說，這些年來很厭倦那些所謂時事KOL、政治KOL。有事沒事都要走出來說兩句。為求多出post，甚麼都要抽一抽水，或立論。當時有好幾位朋友都unfollow了若干的所謂時事／政治KOL。

昨晚聽Clubhouse，有間房又是談KOL。這令我有了更多思考。

或者這就是KOL的天命。現在的KOL，依附在社交媒體維生。很多都以小聰明 + 出post量來力戰演算法。最後可能會出現不夠準確或沒有fact check等不夠專業（但不自知）的情況。

之前已經有人在Clubhouse開名討論個別「出名」的用戶及其行徑。但近幾天就更有人反建議，不要這樣做，因為他們不希望make stupid people famous。

Jansen Lu

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