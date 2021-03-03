昨晚傳出中興通訊（763）內部發文表示，將成立汽車電子產品線。內媒第一財經報道，汽車電子產品線隸屬於系統產品，統籌相關研發與經營單位，指揮落實該領域的對外大原則、公司口徑和整體運作。

報道引述內部人士「該業務體系的一把手仍然在競聘階段，待宣布。」指中興在汽車方面的佈局包含智能汽車電子、智能車聯網、智能汽車作業系統、智能自動（輔助駕駛）、智能充電等。

內部文件顯示，汽車產品業務線主要職責包括汽車電子方案整體規劃，提升汽車電子產品力；負責汽車電子市場策劃、商業模式研究、項目策劃、推動和落地；負責拓展汽車電子生態合作夥伴，整合公司內外部資源和能力，推動汽車電子領域的戰略合作等。

報道亦提到，在2015年，中興成立了中興智能汽車有限公司，其是中興通訊股份有限公司全資控股子公司，主要負責新能源客車設計開發、製造銷售及客車智能駕駛、車聯網應用的系統研發與建設運營。中興目前在天津、山東、江蘇、雄安等多地已經陸續開展了車聯網和自動駕駛的外場測試。

至今日下午，內媒證券時報回應消息屬實，指公司同時將設立汽車電子團隊，隸屬於系統產品技術規劃部，其定位是負責汽車電子領域的統一業務規劃和經營。

受消息刺激，中興下午3時後開始抽升，曾升至22.7元，現報21.85元，升3.8%。

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