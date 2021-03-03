樓市續旺，除大型屋苑外，資金流入二、三綫屋苑。利嘉閣地產彭錦添表示，二手小陽春持續，青衣昨單日連環錄得7宗成交，以二綫上車屋苑為主， 青怡花園及藍澄灣各佔兩宗，其餘為資助房屋及村屋，成近期用家追落後對象。

彭錦添稱，公屋長發邨敬發樓高層28室單位，實用面積264方呎，一房間隔，屬遺產物業，業主綠表市場叫價200萬元，大幅減價28%後，以145萬元成交，呎價5,492元，是全區唯一「1球」放盤。是次成交呎價創屋苑綠表逾2年新低。原業主2006年以13.1萬元買入該公屋，持貨15年升值10倍。據代理提供相片，單位裝修相當舊式，相信新買家會全屋裝修。

另一宗資助房屋成交為綠悠雅苑1座最低層H室，屬實用面積539房兩房間隔，未補地價以608萬元沽出，呎價11,280元。資料顯示，同座樓上一層H室今年1月造價600萬元，今次層數低一層反賣貴8萬元。原業主則於2013年以318萬元入市，大賺九成離場。

區內代理指，青衣繼昨天單日7宗成交後，今天暫時再多兩宗。彭錦添稱，包括藍澄灣3座高層C室，實用面積488方呎，兩房間隔，買家是一名後生仔，業主開價630萬元，他還價至615萬元成交，屬即睇即買入市個案。業主好早年買入單位，2003年爆發沙士疫症時期以141萬元買入，勁賺474萬元。

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