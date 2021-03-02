預算案的一大焦點，是5千大元消費券。要評價幾有用，首先要提及些經濟理論。第一，經濟周期的學術共識是，消費的上落（或波幅）一般不及GDP，更不及投資。這倒不難理解：人可每日投資數萬元，但要餐餐食、玩、買幾萬元，則顯然難得多了。任你多麼富貴，買來用、食落肚的還是有限數，故甚麼報復式消費，根本難以持久。

第二要知道的，是邊際消費傾向（marginal propensity to consume, MPC）這概念。簡言之，這指每多1元收入（dY）後會消費多幾多毫子（dC）。留意當中的「多」字，代表額外概念，簡單微積分的表達即dC/dY。由凱恩斯起已有消費函數（consumption function）C = a + bY（而0 < b < 1）這套理論，概念源於收入和消費皆是流量（flow），而這b正是MPC，少於1代表量入為出。衡量消費券的效果，就要比較正常情況下的MPC和給予消費券的MPC有否統計顯著分別，而這些簡單研究百年來已做過無數。

由Christopher Carroll等人刊於2017年Quantitative Economics的搜羅表列所見，研究普遍發現MPC介乎0.3x至0.6x，或大概⅓至⅔之間。非耐用品的數字較低，多於0.5（½）或以下。Scott Baker等人去年9月於NBER 27097估算美國去年派錢的MPC介乎0.25至0.40。Moon Jung Kim等人去年8月於IZA DP 13567估算南韓於2016年和爆武肺後兩次派消費券的效果，均發現統計上並沒有顯著提升銷售。Feng-Li Lin等人去年6月於Sustainability (12, 4895)估算台灣在2009年派消費券，也發現無效。

近年少數找到見效的消費券研究，一是Chang-Tai Hsieh等人2010年JPE （94, 7-8）對日本的研究，但發現非耐用品和服務的MPC不統計顯著，而半耐用品的則僅0.1至0.2。另一研究為Qiao Liu等四人於去年6月發表對杭州數碼消費券的估算，不過MPC卻大得離譜達3.4至5.8！四人作了些行為原因解釋，但這並未發表於任何學術期刊。

看來消費券的MPC約0.5，且未必顯著。若5,000消費券元只推到2,500元銷售，以720萬人受惠計，即180億元沒經濟效益。

羅家聰

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