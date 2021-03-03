保誠（2378）去年經調整經營溢利55.07億美元，按年上升近4%，符市場預期；當中亞洲經調整經營溢利為36.67億美元，按年升12%。集團宣派第二次中期普通股息每股10.73美仙，全年股息為每股16.1美仙，按年大跌65%。

另外，集團宣布預計於第二季分拆美國壽險業務（Jackson National Life）完成後，籌集約25億至30億美元的新股本，首選方案是向機構投資者進行完全市場化的全球發售，同時在香港向散戶投資者公開發售，以提高財務靈活性及減低資產負債表槓桿。集團亦相信，擴大亞洲股東基礎及提高在港股份流動性可帶來顯著利益。

集團執行總裁 Mike Wells 於電話會議上補充，在港發新股考慮到提高股份流動性的因素，冀籍此獲納入本地指數及港股通名單（can eventually get added to local indexes and the Stock Connect trading link with China）。他預料，新發股份當中一成會在港公開發售，餘下9成會發售予機構投資者。他又重申，股份配售將要進行多方面考慮，其中包括現有股東的利益。

去年集團亞洲全年保費等值銷售額減少28%至37億美元，因香港與內地邊境長期關閉，令香港銷售額大幅下降。期內香港保費等值銷售額為7.58億美元，按年跌62%，新業務利潤為7.28億美元，按年下跌61%。

亞洲業務按年年度保費等值銷售額和新業務利潤分別為36.96億美元和22.01億美元，分別跌28%和38%。若撇除香港業務，則只跌7%和4%。

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