保誠(2378)去年經調整經營溢利55.07億美元,按年上升近4%,符市場預期;當中亞洲經調整經營溢利為36.67億美元,按年升12%。集團宣派第二次中期普通股息每股10.73美仙,全年股息為每股16.1美仙,按年大跌65%。

另外,集團宣布預計於第二季分拆美國壽險業務(Jackson National Life)完成後,籌集約25億至30億美元的新股本,首選方案是向機構投資者進行完全市場化的全球發售,同時在香港向散戶投資者公開發售,以提高財務靈活性及減低資產負債表槓桿。集團亦相信,擴大亞洲股東基礎及提高在港股份流動性可帶來顯著利益。

集團執行總裁 Mike Wells 於電話會議上補充,在港發新股考慮到提高股份流動性的因素,冀籍此獲納入本地指數及港股通名單(can eventually get added to local indexes and the Stock Connect trading link with China)。他預料,新發股份當中一成會在港公開發售,餘下9成會發售予機構投資者。他又重申,股份配售將要進行多方面考慮,其中包括現有股東的利益。

去年集團亞洲全年保費等值銷售額減少28%至37億美元,因香港與內地邊境長期關閉,令香港銷售額大幅下降。期內香港保費等值銷售額為7.58億美元,按年跌62%,新業務利潤為7.28億美元,按年下跌61%。

亞洲業務按年年度保費等值銷售額和新業務利潤分別為36.96億美元和22.01億美元,分別跌28%和38%。若撇除香港業務,則只跌7%和4%。

