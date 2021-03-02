不派錢5千元，改以消費券形式派發，到底對市民行為有甚麼影響？對財政狀況正常的人來說，面對政府「強迫」消費，應對辦法是自己少掏荷包，用消費券購買本來打算購買的東西。無論是派錢還是派消費券，對這些市民的消費行為影響也不大。另一類市民，則是朝不保夕，日常生活有問題，連借貸也有困難，消費券到手的話自然會使用來應該急切需要。不過，換着是派錢，這些市民也一樣會用來消費。

香港700萬人口，乘以5千元就是350億元。陳茂波引政府內部研究指這頂措施的「提振作用」有0.7%，以香港2020年的GDP計，這等如約200億元的影響。影響少於支出，正是因為有不改變消費模式的第一類市民。若果換着派錢，這個「提振作用」相信不會有大分別。至於5千元是一次過派還是分開派，由於金額實在太少，差別也不會太大。

派錢和派消費券的分別，主要是行政成本。上次派1萬元，成本為3億；今次派5千元，預計成本為6億。有此分別，除了因為消費券遠為複雜，也是因為政府未試過用這種方法，要交額外的「學費」。

用較高成本換取的是甚麼呢？

若果消費券可以在絕大部份商戶使用，可以購買絕大部份商品和服務，那派消費券就只是一種迂迴曲折，既浪費公帑亦麻煩市民的派錢政策而已。當然，正能量一點去想，相比起甚麼也不派，政府肯派消費券還是值得讚賞的。

與其高成本地得到與派錢大同小異的效果，一個比較「大膽」的想法，是一不做二不休，疫情下既然有幾個行業尤其受害，那政府就不如透過消費券作為補償，限制市民只能在某幾個行業使用。這個做法，當然比派錢效率低得多，但又勝過保就業之類的計劃；由市民選擇支持那些商戶，會比政府一視同仁的做法優勝，更能汰弱留強，而不用審查商戶賬目，亦能節省行政成本。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

fb.com/economics3.0/

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