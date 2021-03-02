這兩星期本港十大屋苑成交活躍，經紀們都告訴我現在是「樓市大陽春」之勢。身邊就算一些長期租樓的友人，竟都蠢蠢欲動伺機想入市買物業，這點有兩個解釋：首先是經過《國安法》之後，香港傳統的政治平衡已被打破，人們預視長時間的政治格局將更穩定，香港越來越有「新加坡模式」的感覺；其次是疫苗效應，當疫苗陸陸續續抵港，即使未親身打疫苗，市場上的觀感是救藥到了，疫情終將完結。

當香港政府的主事官員仍然標榜自由經濟，是世界最佳的金融城市，但同一時間卻對民主派的參選人進行大搜捕，在《國安法》的主宰下，中央直接將傳統的政治平衡打破。換言之，現在立法會上，已經沒有反對派，基本上政府想做任何政策，實施任何法律，都必定獲得通過。試想想當年的23條，和現在的《國安法》比較，基本上23條是否通過已經沒有任何意義。

如果政府仍向世界各地的投資者宣稱香港仍然是以往的香港，無非是掩耳盜鈴，基本上《國安法》通過後，香港已經變得不一樣。股市大升大跌，以致樓市暢旺，其實都只是表面的華衣，揭開華衣下全部都是慘不忍睹的現實。

建制派政務官現分歧

最直接的影響是當香港在政治經濟上，失去反對力量，哪怕是很少的反對力量，本來團結一致對外的建制派，突然所面對的「敵人」一夜之間全部消失，於是便會逐漸開始內鬥。現在最主要的風向是將矛頭指向傳統政府內的政務官（AO），由於香港並沒有執政黨，行政的權力自殖民地以來，一直牢牢握在政務官系手上。如今見到建制派開始出現對政務官的攻擊，葉劉淑儀捍衞自己出身的AO體系，卻遭到輿論攻擊。昔日的建制派開始出現分歧，看似歌舞昇平的香港，其實暗藏波濤。

至於范徐麗泰提出將區議員撤走，不再成為特首選舉的選委，這是尚未發生的議程；但很大機會發生，因為中央政府已無法忍受任何對其權力任命出現威脅的可能性，派范徐麗泰出來試水溫，只是預先通知的性質而已。

我等小市民既沒法參與任何政治的操作，也不期望香港能回復以前的社會情況，訴求變得越來越卑微：就是只求能夠在香港好好搵錢、保存財產而已。由陳茂波所主導的最新財政預算案，向股票稅開刀，逆世界潮流而行，真是「天才」之舉，投資者個個怨聲載道，亂世之中，理財唯有更加審慎，哀哉。

藍友斑

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