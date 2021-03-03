花旗去年8月錯誤代露華濃（Revlon）向債權人償還約9億美元貸款，其中有約5億美元未能取回，早前向美國法庭要求追回多付債務本金，惟遭法庭否決，周二再向美國法庭入稟，要求凍結相關資金至上訴完成。

據《Bloomberg Quint》報道，花旗在周二提交的一份法庭文件中要求美國地方法院法官Jesse Furman發佈禁令凍結資金，指如果沒有禁令，露華濃的債權人或會將該5億美元分發全球數百名投資者。而這些投資者又可能會再次轉移資金，使得資金流向更難，甚至無法被追踪，即使花旗最終贏得上訴，「其勝利也將被證明是無意義的。」

花旗原代理露華濃的貸款業務，去年計劃向債權人發放約780萬美元利息，但「操作失誤」意外將約9億美元滙入向露華濃債權人賬戶，有些機構選擇將資金退還給花旗，但Brigade Capital Management LP等公司拒絕退還。花旗入稟要求追回，惟法官判定花旗敗訴，認為債權人不需歸還相關款項。

在Furman對花旗的請求作出裁決前，目前的凍結令仍然有效。

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