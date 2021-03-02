【本報訊】儘管10年期美債孳息連續第二日回落，昨暫位處1.43厘水平，紐約股市昨日早段無法承接周一升勢，早段向下。

美銀首席策略師Savita Subramanian前日發報告稱，若10年期美債孳息升見1.75厘的關鍵水平，有機會觸發資金流向傳統固定收益資產。

本港周二晚上約10時50分，道指報31494點，跌40點。標普500周一創4個月以來單日最大點數升幅後，昨日曾跌12點，至3888點；納指跌83點，報13505點。石油輸出國組織於周四舉行會議商討會否恢復增加油產，彭博綜合市場預期油組最快下月恢復增加每日油產150萬桶。紐約期油昨曾升0.94%至61.21美元，倫敦布蘭特期油則升0.69%至64.13美元。

Zoom上季收入增3.7倍

視像通訊軟件Zoom周二早段曾升4.1%至426美元，主要受惠公司亮麗業績，業績前瞻指引亦勝預期，紓緩部份投資者擔心疫情後視像通訊需求遭削弱。

Zoom收入錄倍數式增長，去年第四季收入錄8.825億美元，按年升幅達3.69倍 ; 去年全年收入按年升3.26倍至26.514億美元。Zoom於業績透露，擁有10名員工或以上的公司客戶數目為46.71萬，按年增長4.7倍。公司預期今年首季收入為9億至9.05億美元之間，優於原先預測的8.29億美元。