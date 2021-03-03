星展銀行 (香港) 香港房地產業分析師丘卓文表示，去年樓價維持穩定，疫情肆虐下只跌1%，有別於以往經濟下行週期，樓價未有大幅調整，一手成交受社交距離措施影響錄得按年下跌，中小型新盤銷情理想，加上政府放寬按揭成數，可見樓市剛性需求強勁。他預期，低息環境持續，業主持貨能力強、加上新供應偏少等因素將繼續支持樓市，料今年樓價走勢平穩，或錄得上落波幅約5%。

他同時指出部分負面因素，包括更多港人計劃移民賣樓，雖然目前難以估計實際移民數字，但若移民人數增加，或導致二手市場出現拋售情況，影響二手市場供應。另外現時住宅租金下跌，回報率減少令投資者卻步，豪宅市場因封關令買家未能來港「睇樓」，僅靠本地富豪支持，導致表現遜於一般住宅。

至於寫字樓，他料今年寫字樓續面對挑戰，去年中環空置率已升至7.5%的高位，由於環球經濟不穩定，跨國企業暫停擴充或搬遷步伐，加上不少公司減少辦公室面積，為寫字樓租金帶來壓力，預期今年續跌5至10%。零售方面，他料市道最差情況已過，預期通關後內地旅客來港可帶動奢侈品銷售，惟他們已習慣於國內消費，憂慮本地零售無法回復至疫情前水平，零售租金則料維持平穩。

政府擬將東九龍5幅商業地改劃作住宅地，丘卓文認為，相比住宅地平均投資期約3至4年，商業地投資期較長，在經濟環境不確定下，發展商必願意以高價進行長線投資，加上數幅地皮鄰近海邊，與地鐵站有一段距離，認為作為商業用地不太理想，發展成住宅或是更好選擇。

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