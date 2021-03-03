新型冠狀病毒疫苗接種計劃正式展開，本港出現首宗接種科興疫苗後死亡個案，疫苗副作用備受關注。眾安國際最新宣佈加碼，提高疫苗副作用保障的住院現金援助金額，並取消名額限制。

新安排下，若ZA Fam會員在接種由香港政府認可的新型冠狀病毒疫苗後14天內因副作用而入院治療，每日可獲現金援助金額將由800元提升至1,000元，受保障住院時間亦由10日增加至15日；一旦會員不幸因疫苗副作用而身故，計劃會為其提供一筆過20萬元的身故恩恤金。另外，計劃將取消名額限制，希望能讓更多有需要的社群受惠。

眾安國際於今年2月撥款成立「ZA抗疫保障金」，為確診會員提供一筆過2萬元緊急援助金。「ZA 抗疫保障金」的有效期至今年6月30日，凡持有有效香港身份證的香港居民，無論是新加入或現有的ZA Fam會員，均可免費參加此計劃 。

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