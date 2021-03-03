「長沙灣地王」維港滙開售在即，帶動同區二手樓升溫。荔枝角曼克頓山一個5房大宅，最新以癲價9,100萬元沽出，呎價近3萬元，創區內分層戶歷史新高，媲美九龍站豪宅價格水平。

美聯物業王俊康表示，大額物業交投暢旺，曼克頓山2座極高層A室，實用面積3,071方呎，屬原則相連單位，五房間隔，望維港煙花海景，吸引心儀優質物業之買家承接，剛以9,100萬元連一個車位易主，呎價29,632元，創屋苑分層成交價新高及實用呎價次高。據悉，單位於2018年底放盤，當時連3個車位叫價1.28億元。原業主於2009年9月連4個車位購入，當時成交價6,200萬元。車位現時每個約值400萬元。

新地（016）發展的曼克頓山，前身為九龍巴士荔枝角車廠舊址，單位總數1,118伙，但同類原則相連戶僅兩伙，另一伙為1座63樓A室。

翻查成交紀錄，曼克頓山1座65樓天際複式單位，實用面積3,989方呎，2012年由海外註冊公司斥1.0368億元購入，呎價25,991元，成交價創屋苑新高。當年有傳買家為天王劉德華。

曼克頓山現有一伙複式放售，為2座天際複式戶，實用面積3,819方呎，天台附設泳池，業主開價1.5億元，呎價3.9萬元，兩價均挑戰屋苑新高。

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