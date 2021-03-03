全英房屋貸款協會（Nationwide Building Society，NBS）公佈，英國2月樓價按年升6.9%，按月升0.7%，平均樓價為231,061英鎊（約250萬港元）。

英國地產代理平台Rightmove同樣錄得增長，最新樓價報告顯示，英國平均樓價在連續3個月下跌後，2月意外錄得按月0.5%的增長，平均問價為318,580英鎊（345萬港元）。按地區統計，倫敦按月增幅最大，升3%，平均樓價為621,886英鎊（約673萬港元）。

NBS協會首席經濟師Robert Gardner形容2月升幅令人驚訝，因為印花稅優惠期將在3月末完結，增幅理應放緩。他估計該政策仍為樓市提供推動力，加上疫情期間，不少人因經濟不穩或其他原因，搬到人口較少的地區，或令置業需求急增。不過他估計，因買家需要預留時間完成買樓程序，加上不少分析人員估計勞工市場會持續疲弱，3月樓價和成交將會隨著印花稅優惠完結而下跌。

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