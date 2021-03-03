雖然澳門賭權續牌仍未有「聲氣」，但金沙（1928）母企金沙集團決以62.5億美元（約487.5億港元）出售其位於拉斯維加斯的賭場資產組合，正式退出屹立逾30年的美國賭城，重新聚焦澳門及新加坡等亞洲市場，亦似乎對澳門續牌志在必得。

金沙表示，出售旗下包括威尼斯人酒店（The Venetian Las Vegas）、帕拉佐皇宮飯店（Palazzo）與金沙展覽及會議中心 （Sands Expo Convention Center）等位於拉斯維加斯的資產，涉資62.5億美元，買家為美國私募Apollo Global Management及美國房託基金VICI Properties。

金沙創辦人艾德森（Sheldon Adelson）於1989年收購美國拉斯維加斯金沙賭場及建設一個鄰近的會展中心，進軍博彩業；千禧年代將博彩王國拓展到海外，包括於2004年進軍澳門，先後開辦金沙、威尼斯人等4間賭場。此消彼長，亞洲業務成為該集團重心，2019年佔總收入的85%，而美國業務僅貢獻不足15%，並且因武漢肺炎及相關社交限制措施而雪上加霜。金沙指，已計劃投資超過50億美元，用於集團未來5年的亞洲區發展。

金沙行政總裁Robert Goldstein表示，亞洲區繼續是集團的骨幹，而澳門及新加坡的發展將會是重點，但仍會物色美國其他有潛力的機會。此外，金沙亦在研究發展快速增長的網上博彩業務。

澳門6大博企賭牌將於2022年6月到期，至今政府仍未有透露賭牌處理意向，但中美關係持續緊張，外界擔心對具美資背景的金沙、美高梅中國（2282）及永利（1128）續牌多少或有影響。從收益角度，美國市場固然對金沙而言，有點棄之可惜，食而無味，趁高價賣走亦合情合理，但畢竟是集團的發跡地。今次破釜沈舟，完全捨棄美國市場，是否能夠令中央放心，尚是未知之數，但肯定的是，澳門對金沙更顯得至關重要，續牌一事必要十拿九穩。

受消息刺激，金沙集團目前升逾3%。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！