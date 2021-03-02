網上流傳一幅相片，內容這樣寫的：「為甚麼要買樓？史上最深套路，你將錢存入銀行，你不買樓，你的存款就會被銀行借給別人買樓，最後你住人哋用你的錢買返嚟嘅樓，仲收住你份租，仲用你交房租嘅錢還貸款。」

內容十分有道理，亦是過往至少十二年所發生的事情，置業者的成功的確靠這套路，香港物業令不少人致富。不過看完之後，有幾點想補充。

這個套路說少了一點，何解這至少十二年會行得通，因為息率與銀紙貶值。若國債息率回到80年代的15厘高息，按揭息率達20厘，相信是存款者勝。但這些年銀紙貶值，今天借500萬，數十年後償還的500萬已不算甚麼，銀紙貶值的好處於債仔一方，零和遊戲下，價值從「把錢借出一方」處損失掉，這些也是這套路的威力。

這套路還能否繼續呢？其實這裏未有提到風險，「把錢借出一方」唯一好處是風險因素的考慮。問人借錢者，需要承擔相對大的風險，包括大幅加息、物業價值下跌、租務市場問題、生意不景、通縮等，這些年這套路得以成功，皆因這些潛在風險都沒有發生。

出租物業也可以算是一盤生意，只不過這盤生意於香港住宅環境下，由於供求長期失衡，變相是一盤穩賺的生意。於一盤穩賺的生意上放任舉債，倍大盈利，成為必勝套路。若放到其他地區或其他生意上，恐怕不行。其實這套路於非住宅物業已開始出問題，上年開始香港經濟出現負增長，失業率飆升，地舖或辦公室業主開始感到壓力。未知日後這些負面因素會否擴展至樓市，破壞了這套路。

止凡

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