美國十年期國債債券孳息率升0.88%，至1.427厘。歐洲股市早段和美國三大指數期貨造好，道指期貨升0.6%，至31,545點；標普500指數期貨升0.6%，至3,891點，納指期貨升0.79%，至13,158點。

德國DAX指數升1%；英國富時100指數升1.27%；法國CAC40指數升0.9%；意大利富時MIB指數升0.92%。

中概股普遍盤前向上，蔚來（NIO）盤前升3.74%，至44.91美元；老虎證券（TIGR）升6.11%，至25.2美元；拼多多（PDD）升3.81%，至182.2美元；富途（FUTU）升6.16%，至167美元。

據Coindesk，比特幣（Bitcoin）24小時升4.34%，至51,351美元，市值為9,562.1億美元；以太幣（Ethereum）24小時升1.9%，至1,605美元，市值為1,851.3億美元。

Bitcoin自去年5月起，挖礦速度經過第3次減半，高盛，花旗和貝萊德等大型企業正涉足加密貨幣，支付平台Paypal和Square已允許其用戶買賣加密貨幣。Bitcoin場外交易經紀Alessandro Andreotti指，最近機構買入Bitcoin的速度較挖礦速度更快，因此認為是最近Bitcoin價格上升的主要原因。

區塊鏈分析公司CryptoQuant的數據顯示，加密貨幣交易所Coinbase在昨日（2日）淨流出逾1.2萬個Bitcoin至冷錢包，價值逾6億美元，分析認為是一個或多個機構投資者提取作長線投資，有可能是機構投資者趁低買入Bitcoin的跡象。

加密貨幣交易所Blocktane行政總裁John Willock表示，Coinbase是少數機構投資者會選用的平台，因為該平台較合規格，由於適合機構投資者的平台所擁有的Bitcoin愈來愈少，因此機構投資者被迫在這些交易所競價，因此推高了整體價格。

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