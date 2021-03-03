美國國債孳息從高位回落，加上股市反彈利好市場風險胃納，令美元升勢回順，兌各主要貨幣榮辱互見，當中兌日圓曾見逾半年高位；兌澳元則創三年新低。

美匯指數今日窄幅上落，曾低見90.67，較上周三收市的90.17，上升60點子，較上周收市則回落約21點子。過去一周，7大主流貨幣5升2跌，當中以商品貨幣澳元、加元和紐元分別升1.5%、0.9%及0.8%較標青，英鎊和歐元各升約0.2%。日圓和瑞郎這兩隻避險貨幣逆市向下，分別跌0.3%和0.7%。

面對通脹升溫成為市場炒作焦點，以美國為首的多國國債孳息上周曾抽升，並曾觸發美股上周急回，美國10年期國債孳息曾升至1.6厘，升幅曾達10%；德國國債孳息也曾見11個月高位。值得注意的是，雖然美債孳息由年初的0.91厘慢慢向上，但其時美股照升如儀，反映市場對債息上升的現象並不擔心，從孳息升美元續跌的現象可見一班。

不過，隨著美債孳息近期開始抽升，觸發股市條件式調整，孳息上升終引起市場「醒覺」，而筆者個人傾向相信股市已累積相當大升幅，早已理應調整，孳息上升只是觸發調整的催化劑。而事實上，從歐美澳等央行的言論和行動，都表明維持寬鬆的貨幣政策在可見將來都不會改動。

以澳洲儲備銀行為例，該行本周一議息後按兵不動，維持官方指標利率於0.1厘，但卻於上周五和本周一突然入市買債，以應對（舒緩）該國國債孳息抽升的壓力。另邊廂的歐洲央行也表明會密切監察長息走勢，確保息口水平對經濟復蘇有利。

澳元方面，基於澳洲儲備銀多次出手壓低孳息，加上澳元強勢削弱出口競爭力，澳洲當局或出口術唱淡澳元，意味澳元上近見80.07美仙的３年高位，短期不易突破，建議可於80貼近美仙做淡，設50點止蝕。

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