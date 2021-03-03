武漢肺炎全球蔓延，令多國經濟大受損害，亦令網上辦公、學習大行其道。BlackBerry發表2021年度網絡威脅報告，指出各企業在疫情期間所面對的網絡威脅急劇上升，網絡犯罪分子因應新的數碼型態，不僅在發掘及打擊受害企業上成功率越來越高，同時，新的僱傭兵模式及犯罪軟件即服務（Crimeware-as-a-Service, CaaS）也為網絡犯罪領域帶來更多挑戰。

報告提到，在疫情爆發之際，無數企業被迫必須在一夜間採取數碼轉型以支援大量的遙距工作需求。由於缺乏即刻的網絡安全防護，導致企業員工與客戶暴露在日益增長、虛實結合的網絡安全攻擊之中而蒙受損失。醫療保健產業首當其衝，更成為犯罪分子借疫情之名行詐騙之實的受害對象。

BlackBerry智能研究部副總裁 Eric Milam表示：「隨著各種不同的科技、設備及創新技術的發展，網絡安全問題亦日趨複雜，尤其在疫情爆發及美國總統大舉的2020年，世界更加地緊密相聯，網絡犯罪不斷蔓延，只有做足準備才能在2021年更好地預防網絡威脅。」

Milam進一步指出：「公共及私人企業正共同致力於在受災最嚴重的原發地點與網絡間諜組織會面，只有掌握經得起時間考驗的安全基礎，以及了解當前事件如何影響對組織的攻擊層面，才能在資料洩密與網絡防禦之間成功帶來改變。」

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