新股氣氛自上月逆轉，今日首掛牌的賽生藥業（6600）繼續頹勢，暗盤價腳軟後，今早開市再跌穿招股價，低見18.06元，跌3.9%，午後反覆向上，高見19.38升3.1%，收市險守招股價18.8元，無升跌。

賽生藥業雖然一手難求，但股價表現差強人意，即使尾市死守招股價，惟167張頂頭鎚飛要「賺價蝕息」蝕逾5.4萬元，已經是繼諾輝（6606）及昭衍（6127），第三隻頭鎚飛「無肉食」的新股。

市傳本月將有多隻第二上市新股招股，包括百度、B站，但相信升幅有限，反應亦會更冷淡。至於中國線上汽車銷售網站汽車之家（美：ATHM）率先明天（4日）起公開招股，最高招股價251.8元，每手100股，入場費25433.74元；預計3月9日定價，3月15日掛牌。據銷售文件，汽車之家計劃發行3029.12萬股股份，集資最多逾76億元。對比汽車之家最新收市價118美元，按1份ADS等於4股普通股計算，有10%溢價；聯席保薦人為中金公司、高盛及瑞信。

汽車之家於2005年成立，2013年12月在美上市，目前市值140億美元。主要為消費者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務，涉及媒體服務、網上營銷等業務，2020年收入增長2.8%至86.59億人民幣。

截至去年12月底，該企最大股東為中國平安（2318）旗下云晨資本，持股佔比49%；Kayne Anderson的聯屬實體為第二大股東持股10%；Comgest Global Investors S.A.S.的聯屬實體為第三大股東，持股5.1%。

另外，路透IFR引述消息指，吉利（175）母企有份投資的汽車晶片公司億咖通科技（Ecarx）計劃今年下半年在香港上市，已委任摩根士丹利和瑞銀負責其上市事宜，料集資最少6億美元（約46.8億港元）。

億咖通於2016年成立，由吉利控股戰略投資，獨立營運汽車智能化科技公司，去年10月從百度、新加坡國營投資公司GIC等集資13億元人民幣，上周五再完成2億美元融資，估值逾20億美元。億咖通產品包括汽車晶片組、智能座艙、智能駕駛、精密地圖、大數據及車聯網雲平台等核心技術產品。

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