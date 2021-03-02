【本報訊】在港澳辦「愛國者治港」規條下，港交所（388）委任現年52歲、美資投行摩根大通高層歐冠昇（Nicolas Aguzin）接替李小加為新任行政總裁。其阿根廷籍、不諳中文的背景是否有違「愛國」條件惹市場關注，惟昨日證監會開綠燈，歐冠昇將於今年5月24日履新，任期3年。有分析認為，委任熟悉歐美市場的非華籍人士任港交所舵手，可給外國投資者信心。

證監會昨公佈，根據《證券及期貨條例》第70條作出書面核准，委任歐冠昇於5月24日起為港交所行政總裁，為期3年至2024年5月23日止。港交所發言人則稱，該所歡迎證監會批准歐冠昇為新任集團行政總裁，期待歐氏於5月加入管理團隊。

港交所早於上月初敲定歐冠昇為行政總裁，但罕有地未獲證監會批准就公佈任命，與前兩任公佈時已獲核准有別，正值香港「愛國者治港」政治正確風氣下，歐冠昇的任命是否獲批惹市場質疑，有評論形容港交所「先斬後奏」、「霸王硬上弓」。港交所主席史美倫曾解畫，指外國人執掌可為港交所的國際化發揮重大作用，尤其香港債市和衍生產品有待發展。

有助予外國投資者信心

擔任港交所獨立非執董12年的資深銀行家陳子政曾表示，在當前複雜國際地緣環境下，港版國安法通過後外界又有種種詮釋之際，「好多國際投資者對香港能否保持真正國際化、公平獨立的金融中心有疑問」，委任一位資歷超班、既熟悉歐美市場溝通，而又無揸綠卡的非華籍舵手，「畀一個信心外國投資者」，證明香港國際金融中心運作不變，「呢個時候係特別緊要」。美國克林信大學經濟系副教授徐家健亦認為，委任歐冠昇有利維持香港國際金融城市形象，而歐冠昇的人脈及在金融界的地位亦有利香港金融發展。

歐冠昇現年52歲，現為摩通私人銀行國際市場首席執行官，並為該行資產及財富管理業務管理委員會成員。在加入摩通30年，曾在該行不同業務及地域出任多個領導職務，包括2012年至2020年出任亞太區主席兼首席執行官，以及2005年至2012年擔任摩通拉丁美洲首席執行官。歐冠昇持有美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院理學士（經濟）學位。

李小加曾稱與他是好朋友，惟歐冠昇不像李小加能操流利普通話。史美倫曾稱這無損港交所「立足中國」的方向，指其國籍為阿根廷，同時擁有克羅地亞護照，亦是香港永久性居民，並沒有美國綠卡。對於歐冠昇與前任行政總裁李小加同出於摩通，史美倫表示只屬巧合。

早前身兼港澳工作領導小組常任副組長的港澳辦主任夏寶龍，出席北京舉行專題研討會時表示，不單是行政、立法、司法機關，乃至重要法定機關負責人，均須由真正愛國者擔任，故港交所舵手的更替，因此令人關注。