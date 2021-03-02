港府派發消費券，最惹批評的是只限電子派發。創新及科技局局長薛永恒終回應，指「實體券會帶來防偽或者不同方面嘅考慮」，有咩其他考慮，冇講；防偽需要倒是真的，但又冇解釋點解做唔到。防偽實體消費券在港是否難以印刷？恐怕只有政府才知道。台灣卻辦得到。

台灣類似消費券的「振興三倍券」早於去年7月供民眾訂購，防偽技術比照真鈔。首批印1200萬份，印製成本2.64億台幣（約7,340萬港元），計及所有手續及行政費總成本9億台幣（約2.5億港元）。

港台兩地的成本費用固然有差距，但若港參考台使用紙幣的防偽技術印刷實體券，成本應不比委託儲值支付工具持牌人的費用高。金管局於2018年曾透露港印銀紙每張成本不足1元，計及通脹，姑且假設每張成本增至1.5元，消費券派畀720萬人，每人派5張，印刷成本才5,400萬元，分分鐘暑假前已印妥。

財政司司長陳茂波話，電子消費券可「推動城市支付方式數碼化」，諷刺的是，申請時允許書面登記（不用推動電子化？），6億行政費中又花大筆錢請人手處理，公眾卻冇得揀用或收紙本消費券。

小商戶焗裝電子收款裝置，市民硬食暴露消費行蹤，香港電子支付發展忽然「突飛猛進」。繼封區、安心出行App，又一舉動與內地睇齊。防偽實體消費券做不到，還是不想做，大家心裏有數。

商飛人

美國克林信大學經濟系副教授

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