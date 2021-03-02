去年《施政報告》提到，政府正研究適度放寬房託基金（REITs）的投資限制等措施，銳意令香港發展成為亞洲區蓬勃的房託基金市場。喜歡炒樓的人幸福了？說時遲那時快，剛公佈的預算案中，一個被輿論遺忘的建議是優化差餉制度：累進差餉制度及為自住物業提供恒常寬減，還有考慮把繳納差餉的主要法律責任由物業的使用人轉移至業主。如此與時並進的差餉制度一旦實行，對投資本地物業有甚麼影響呢？

激勵女友的炒股貼士：想股樓皆炒，房託基金是一個選擇，但投資前要留意政策風險。

首先，學術研究發現，全球主要市場百多年間炒樓與炒股的實質投資回報率相若，都是平均每年7%左右，但樓市波幅比股市小得多。另外，股市回報與樓市回報關聯性不高，因此股樓皆炒有助分散投資風險。問題是，要享受波幅較少的樓市投資，便要借助房託基金一類的投資產品，而不能只一座物業一座物業去炒。差餉制度方面，差餉是一種物業稅。假如政府今天突然宣佈大幅加差餉，物業稅增加住屋成本因而削弱住屋需求，樓價和租金都會應聲下調。但樓價跌難免減少興建新屋的利潤，假以時日，總樓宇數量會隨新增樓宇下降和舊樓拆除而減少。

Babe問：「差餉同租客定業主收，有分別咩？」我讚女友問得好：「冇，因為租金會自動調整。」女友再問：「咁咩優化差餉制度，樓價同租金平啲唔好咩？」我嘆一口氣：「呢個係稅前價格，即係物業投資回報低咗。但加埋稅之後，住客其實要畀多咗租金。如果累進嘅話，對本地房託基金更加係壞消息。」

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

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