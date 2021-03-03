由會德豐、信置（083）、嘉華（173）、世茂（813）及爪哇（251）五家發展商聯手發展、「長沙灣地王」西南九龍海濱新盤維港滙最新開放示範單位予傳媒參觀。發展商指，項目將於本周六（3月6日）開放示範單位，最快明日開價。

會德豐常務董事黃光耀指，維港滙將於明日開放予VIP率先參觀示範單位，目前已有逾1,000人預約。黃光耀續指，項目料最快明日開價，首批將不少於105伙，並於本周六開放示位予公眾參觀，有機會於同日開始收票。

維港滙共涉524伙單位，戶型由開放式涵蓋至四房戶型，當中四房大單位僅佔約21伙。黃光耀表示，相關單位傾向以招標形式發售，而項目首批將集中推售一至三房戶型。

信置營業部聯席董事田兆源補充指，區內新盤供應買少見少，相信項目將吸引區內換樓客。

此外，項目雙會所新近命名為「The Jewel」，樓高5層，佔地約5.85萬方呎，當中提供兩個室外游泳池、一個室內游泳池、私人宴會廳、健身室等設施。

項目合共提供524伙，以戶戶向海作噱頭。發展商最新開放4個示範單位，其中第1座8樓A室附連裝修示範單位，屬四房雙套連多功能房間隔，實用面積1,385方呎，單位設計以海洋作主題，並以不同弧形線條作裝飾，別具風格。至於主人套房空間闊落，擺放雙人床後仍可三邊落床，房內採用了特大的弧形轉角玻璃窗，將海景盡收眼底。

另一個附連裝修示範單位，以第2座18樓C室作藍本，實用面積784方呎，採用三房一套連多功能房間隔。單位以暖色系作主調，營造溫暖感覺，配襯各種金屬擺設，感覺高貴時尚。

至於第2座18樓B室，屬無裝修改動示範單位，實用489方呎兩房戶，客飯廳呈長形開則，而主人套房空間亦見闊落，房內備有凹位可供放置衣櫃。值得留意的是，單位廚房採用落地玻璃設計，屋內空間感大增。

另一無裝修改動示範單位，以第3B座18樓E室作藍本，實用319方呎，採用一房間隔，單位特設玄關位置，並備有櫃位可供用作鞋櫃。

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