投資管理機構Guggenheim Partners全球投資長Scott Minerd周二（2日）表示，市場對美國國債孳息率向上的預期是錯誤的，並指美債息於2022年有可能跌至負數。

Minerd接受外媒《CNBC》訪問時稱，料未來18個月中，長期收益率可能比目前水平還要低，美國國債孳息率很可能出現負值或非常接近零。他解釋，自1980年初起，債息下行的趨勢未有出現逆轉，每當有人透過新息率預測牛市結束時，債息往往進一步下跌。

他又指，即使美國推出1.9萬億美元的經濟刺激方案，債息亦難持續飆升現象，因人民儲蓄水平提高將壓低息率，以及聯儲局有能力扭轉局勢。Minerd管理着3,100億美元資產，一直對債市過剩發出警告，特別是企業債。

美國10年期債息回軟，報1.409厘。

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