港股繼續玩單跳，星期二波叔推冧市，今日在內銀發力下，指數反手挾到上近3萬點，跟到順風車固然好和味，但唔好彩睇錯邊，隨時挾到四肢麻痺。日升日跌兼且幅度唔細，完全冇路捉，是故本欄維持輕倉上陣策略，慢慢收集心水股，或者博下業績股，保持戰意。

上周五恒指季檢出籠，大家通常聚焦藍籌，我則着重北水新貴，由於本月15日才生效，在這個多星期的真空期，每逢下跌都係低吸良機，博生效日北水搶貨，價量齊升。我的心水包括融創服務（1516）及泡泡瑪特（9992），前者有盈喜護身，買落較為安心，後者圖表非常硬淨，挨近90蚊係上車良機。

業績股方面，不妨留意冷門化工股理文化工（746）。最新公佈全年業績，營業額31億元，按年跌10.8%，盈利5.03億元，按年跌28.3%，主要受累疫令需求下跌。最大的賣點在於，旗下珠海市高欄港的鋰電池電解液添加劑新廠房，已於今年初開始試產，預期本年度開始有收入貢獻。由平凡的化工股，搖身一變成為電動車概念股，以其市盈率6倍的超平估值，加上股息率超過6厘，大把re-rate空間。

唐牛

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